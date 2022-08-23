Son dakika haberi: İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haber: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Göle kıyısı bulunan kırsal Çakırlı Mahallesi'nde, sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel