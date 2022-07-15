Son dakika haber | İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger???????, meteorolojik verilere göre kent ve çevresinde 3 gün boyunca orman yangını tehlikesi öngörüldüğünü belirterek dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger???????, meteorolojik verilere göre kent ve çevresinde 3 gün boyunca orman yangını tehlikesi öngörüldüğünü belirterek dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın." ifadelerini kullandı.
Köşger, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Haritası'nı da paylaştı.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel