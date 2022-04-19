Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2) - Haberler

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Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Son dakika haberi... 71 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'nin'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı verilen 99 şüpheliden 71'i gözaltına alındı.

71 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'nin'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı verilen 99 şüpheliden 71'i gözaltına alındı. Ekipler, 28 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.  

Tolga TAHÇI/İZMİR,  


Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, Güncel, Haberler

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