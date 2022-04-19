Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... 71 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'nin'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı verilen 99 şüpheliden 71'i gözaltına alındı.
71 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İzmir merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'nin'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı verilen 99 şüpheliden 71'i gözaltına alındı. Ekipler, 28 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,