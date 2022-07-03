Son dakika haber: İZMİR- Kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Soygun girişiminin güvenlik kamerası görüntüsü -İzmir emniyetinden soyguncunun üzerinden çıkanların görüntüsü İzmir emniyetinden soyguncunun adliyeye sevki İzmir'de kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasında İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun... Soygun girişiminin güvenlik kamerası görüntüsü - İzmir emniyetinden soyguncunun üzerinden çıkanların görüntüsü İzmir emniyetinden soyguncunun adliyeye sevki İzmir'de kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasında İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına dün öğle saatlerinde başında motosiklet kaskı, elinde tabanca ve poşet bulunan kişi girdi. Kadın çalışana silah doğrultan şüpheli, elindeki poşeti açtı. Korkan kadının çekmeceyi açamaması ve elindeki telefonu göstermesi sonrası şüpheli, iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Polisin hakkında şikayet başvurusunda bulunulan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. İş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde soygun girişimi yer alıyor. AA / Güncel Gaziemir İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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