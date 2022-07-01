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Son dakika haber! İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

AA - Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haber! İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Son dakika habere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ovacık Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozerle yangına müdahale başlattı.

İnsansız hava aracı da yangını havadan görüntüledi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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