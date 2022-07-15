Son dakika haber! İzmir için 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli (2) Gelen son dakika haberlerine göre ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün 2 ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları sonrası güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün 2 ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları sonrası güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i dün ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri süren diğer 2 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 2 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Kadir ÖZEN /ÇEŞME (İzmir), Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel Çeşme İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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