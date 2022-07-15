Son dakika haber! İzmir için 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli (2)
Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün 2 ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları sonrası güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün 2 ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları sonrası güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i dün ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri süren diğer 2 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 2 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Kadir ÖZEN /ÇEŞME (İzmir),
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel