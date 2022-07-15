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Son dakika haber: İzmir İçin Orman Yangını Uyarısı

ANKA - Güncel
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Son dakika haber: İzmir İçin Orman Yangını Uyarısı

Son dakika haber... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek uyardı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Orman Yangınları Erken Uyarı Sistemi' haritasını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Köşger, İzmir'e önümüzdeki 3 gün için uyarı yaptı. Vali Köşger'in açıklaması şöyle:

"Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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