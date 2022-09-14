Son dakika haber | İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi Güncel Haberler Son dakika haberleri: İzmir'den Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 yardım tırı törenle uğurlandı. İzmir'den Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 yardım tırı törenle uğurlandı. Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ) hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 500 koli gıda ve hijyen maddesi, 2 tıra yüklendi. Afad İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı, hayırseverler, AFAD çalışanları ve gönüllüler katıldı. Yardım tırları, Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı. Güncel Kaynak: AA / Tezcan Ekizler Pakistan İzmir AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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