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Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen L.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda kutu içerisine gizlenmiş 224 uyuşturucu hap, 31 gram kokain, bir miktar esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında L.A. Y.S. ve F.H.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin adından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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