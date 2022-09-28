Son dakika haber: İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber... İzmir'in Konak ilçesinde trafik kontrol noktasında uygulamadan kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı. İzmir'in Konak ilçesinde trafik kontrol noktasında uygulamadan kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı. Olayda 1'i polis, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Alsancak Polis Merkezi Amirliği mevkisinde trafik uygulama noktası oluşturan ekipler, E.A. (27) idaresindeki 35 APN 759 plakalı cipi durdurdu. Polis ekibinin alkol kontrolünü reddeden sürücü, uygulama noktasında bir polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayarak kaçtı. Sürücünün yakalanması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kovalamaca sırasında E.A'nın aracı, Liman Caddesi'ni Ankara Caddesi'ne bağlayan kavşakta H.S'nin (40) kullandığı 35 APC 002 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan H.S, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan E.A'nın yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi. E.A'ya 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Güncel Kaynak: AA / Haydar Toprakçı Alsancak İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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