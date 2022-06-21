Son dakika haber: İzmir'de terör soruşturmaları kapsamında aranan 6 kişi yakalandı Son dakika haberine göre İzmir'de düzenlenen operasyonlarda terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. İzmir'de düzenlenen operasyonlarda terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 10-17 Haziran'da haklarında yakalama kararları bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerindeki operasyonlarda FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan H.A, E.M, İ.K. ve M.K, Buca ve Torbalı ilçelerinde ise PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.V. ve M.D. gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi. AA / Şafak Yel - Güncel Münir Karaloğlu İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: İzmir'de terör soruşturmaları kapsamında aranan 6 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.