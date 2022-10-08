Son dakika haber | İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri E.Ö.'nün ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 51 sikke ve 3 obje ele geçirildi. E.Ö. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kemalpaşa Jandarma Hisarcık İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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