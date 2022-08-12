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Son dakika haber | İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

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Son dakika haber | İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'de, sokakta tabancayla vurulan Mehmet Sertan Yener (46), hayatını kaybetti.

İZMİR'de, sokakta tabancayla vurulan Mehmet Sertan Yener (46), hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Esenlik Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Sertan Yener, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Yener, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yener, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yener'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı, polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Karabağlar İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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