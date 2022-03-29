Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haberler... İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ballıkuyu Mahallesi 1052 Sokak'ta, Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler ile aralarında husumet bulunan C.P. ve babası E.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine baba ve oğlu, tabancayla Tok ve Şengüler'e ateş açıp olay yerinden kamyonetle kaçtı. Yakınları, yaralıları kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Hüseyin Tok, yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Şengüler'in tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Tok'un yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Firar eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title