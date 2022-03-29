Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ballıkuyu Mahallesi 1052 Sokak'ta, Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler ile aralarında husumet bulunan C.P. ve babası E.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine baba ve oğlu, tabancayla Tok ve Şengüler'e ateş açıp olay yerinden kamyonetle kaçtı. Yakınları, yaralıları kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Hüseyin Tok, yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Şengüler'in tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Tok'un yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Firar eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.