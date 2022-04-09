Son dakika haber: İzmir'de polis birimlerinin faaliyetleri, açılan stantlarla tanıtılıyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında tanıtım stantları kurdu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kurulan stantlarda İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinden görevli polisler, vatandaşlara bilgilendirme yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kriminal Laboratuvarı, Bomba İmha ve İnceleme, Olay Yeri İnceleme, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Deniz Limanı ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, hem kullanılan cihazlar hem de meslekleri hakkında bilgi veriyor.

Stantları gezerek bilgi alan vatandaşlar ve çocuklar polislerle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliğinin 2 gün süreceği belirtildi.