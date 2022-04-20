Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçedeki otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma, yürüttüğü çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda A.Y, O.Y, H.K, S.K, K.T. ve H.O.K. yakalandı.

Adreslerde Menemen, Bilecik ve Eskişehir'den çalındığı belirlenen 7 otomobil ele geçirildi. Otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y, H.K. ve S.K. tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Otomobil, Jandarma, Menemen, İzmir, Güncel, Haberler

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