Son dakika haber: İzmir'de orman yangını (2)
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Edinilen son dakika gelişmesine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Buca ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Buca ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına 7 dakikada ilk müdahale gerçekleştirildiği belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel