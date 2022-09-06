İzmir haber | İzmir'de Orman Yangını

İzmir haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bugün, saat 16: 00 sıralarında, Bornova'nın Beşyol Mahallesi'ndeki yerleşim birimlerinin olduğu alanda yangın çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 7 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi. Takviye olarak 2 helikopter ve 2 amfibik uçak daha bölgeye hareket etti. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.