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Son dakika haber! İzmir'de Orman Yangını

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Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter, 3 uçak ve 22 arazöz ile müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter, 3 uçak ve 22 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangın, bugün saat 13: 00 sıralarında Bornova'ya bağlı Gökdere mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Işıkkent çevreyoluna yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ANKA / Güncel

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