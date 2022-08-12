Son dakika haber! İzmir'de Orman Yangını
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Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter, 3 uçak ve 22 arazöz ile müdahale ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter, 3 uçak ve 22 arazöz ile müdahale ediliyor.
Yangın, bugün saat 13: 00 sıralarında Bornova'ya bağlı Gökdere mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Işıkkent çevreyoluna yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
ANKA / Güncel