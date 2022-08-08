Son dakika haberi! İZMİR'DE ORMAN YANGINI Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın, saat 18.20 sıralarında Beyazevler mevkisindeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin alevlere başlattığı müdahale sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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