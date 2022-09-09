Son dakika haber | İzmir'de kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaralayan kadın tahliye edildi

Bir son dakika haberine göre İzmir'de, kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan kadın, yargılandığı davada "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edildi.

İzmir'de, kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan kadın, yargılandığı davada "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kızlarını istismar ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık S.E. ve onu silahla yaralayan eski eşi A.D, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Tutuklu sanık A.D, kızlarına yapılan istismara ilişkin ses kaydını dinleyince kendisini kaybettiğini, eski eşine sorduğunda kendisini öldürmeye çalıştığını savunarak, "1 yıldır çocuklarımdan uzağım. Kendimi ve kızlarımı korudum. Adaletinize güveniyorum." dedi.

A.D'nin avukatı Abdi Yaşar ise müvekkilinin 12 aydır haksız yere tutuklu olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık S.E. de ameliyat olacağını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, A.D'nin "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.

S.E'nin de tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

İzmir'in Konak ilçesinde ikamet eden A.D. isimli kadın 7 Eylül 2021'de, eski eşi S.E'yi tabancayla vurarak yaralamış, tutuklanan kadın, eski eşini iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan S.E. de tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.E. hakkında "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "hakaret" suçlarından, tutuklu kadın hakkında ise "Boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.

Daha sonra her iki davanın birleştirilmesine karar verilmişti.