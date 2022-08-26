Son dakika haber! İzmir'de kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü
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Son dakika habere göre İzmir'in Buca ilçesinde, kavga eden Suriye uyruklu 11 kişi geri gönderme merkezine teslim edildi.
İzmir'in Buca ilçesinde, kavga eden Suriye uyruklu 11 kişi geri gönderme merkezine teslim edildi.
Bir inşaatta çalışan ve kavga eden 11 Suriyeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılıktan, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklular, adliyedeki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel