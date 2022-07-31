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Son dakika haber! İzmir'de kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü

Son dakika haber! İzmir'de kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü

Son dakika haber: İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetler arasında kişi hayatını kaybetti.

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İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetler arasında kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 09 U 6648 plakalı kamyonet, M.K. idaresindeki 09 AEG 374 plakalı kamyonet ve Hüseyin Atçı'nın kullandığı 09 U 3787 plakalı kamyonet, Kızılcahavlu Kırsal Mahallesi'nde seyir halinde iken O.K. aracıyla yolun sağında durdu.

Arkasındaki 2 kamyonetin de durması sonrasında Hüseyin Atçı araçtan inerek ön tarafa geçti. Bu sırada Atçı, önünde duran M.K. yönetimindeki kamyonetin geri geri gelmesi sonucu kamyonetler arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili M.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

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