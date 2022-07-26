Son dakika haber... İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem haberi: İzmir'de, belediyede çalışan kadın otobüs şoförünü durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle darbeden şüpheli tutuklandı.
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İzmir'de, belediyede çalışan kadın otobüs şoförünü durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle darbeden şüpheli tutuklandı.
Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın sürücü B.A'ya, durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle yumruk atıp darbeden sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Dün, Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın şoför B.A, otobüsle trafik ışıklarında beklediği sırada yol kenarında bekleyen vatandaşların araca binmesine durak harici alamayacağını belirtmiş, otobüste bulunan G.Y, yolcuların alınmaması nedeniyle B.A. ile tartıştıktan sonra sürücüye yumruk atıp, gözünden ve kolundan yaralamıştı.
G.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmış, olay anı otobüsteki güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.