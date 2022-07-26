Son dakika haber... İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: İzmir'de, belediyede çalışan kadın otobüs şoförünü durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle darbeden şüpheli tutuklandı.

AA - Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'de, belediyede çalışan kadın otobüs şoförünü durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle darbeden şüpheli tutuklandı.

Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın sürücü B.A'ya, durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle yumruk atıp darbeden sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dün, Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın şoför B.A, otobüsle trafik ışıklarında beklediği sırada yol kenarında bekleyen vatandaşların araca binmesine durak harici alamayacağını belirtmiş, otobüste bulunan G.Y, yolcuların alınmaması nedeniyle B.A. ile tartıştıktan sonra sürücüye yumruk atıp, gözünden ve kolundan yaralamıştı.

G.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmış, olay anı otobüsteki güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title