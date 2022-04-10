Son dakika haber... İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunhasanlar Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 81 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 5 bin sigara paketi, 3 bin 820 içi dolu makaron, 80 kilo kıyılmış tütün, 2 sigara doldurma makinesi, basınç ayar cihazı, kompresör, 15 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Evdeki 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Aliağa, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title