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Son dakika haber! İnşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Son dakika haberi... İzmir'de, deprem konutları inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde çıkan yangın hasara yol açtı.

İzmir'de, deprem konutları inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde TOKİ'nin deprem mağdurları için yaptırdığı bir inşaatta çalışan işçilerin konakladığı konteyner evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aniden saran alevler nedeniyle 30'dan fazla konteyner ev kullanılamaz hale geldi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

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