Son dakika haber! İzmir'de 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' davasında karar

İZMİR (AA) - İzmir'de haklarında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılan 17 sanıktan 6'sına, 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis ile idari para cezası verildi.

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin İzmir Esnaf Sanatkar ve Odaları Birliği Başkanı ve Eski CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Eski Altay Spor Kulübü Başkanı Melih Tunç Tandoğan ve İzmir Esnaf Sanatkar ve Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun da arasında olduğu 17 sanığın yargılamasına devam etti.

Duruşmaya katılan sanık avukatlarının son savunmalarını yapmasının ardından hakim, kararını açıkladı.

2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası

Sanıklar İ.K. ve M.A'nın vefatı nedeniyle davaları düşürülürken, sanıklardan S.U, H.M.S. ve Ö.A'ya beraat kararı verildi.

Sanıklardan Zekeriya Mutlu, Melih Tunç Tandoğan ile H.R.K, G.S, S.S, M.A'ya üzerlerine atılı suçlardan zaman aşımına uğraması nedeniyle davaları düşürüldü.

Mehmet Ali Susam'a 5 yıl hapis ve 140 bin lira adli para cezası verildi.

Diğer 5 sanık ise 2 yıl 6 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile 60 bin liradan 80 bin liraya kadar adli para cezasına çarptırıldı.

20 kuyumcu müştekinin avukatı Ergün Bademci, yaptığı açıklamada, adaletin geç de olsa tecilli ettiğini belirterek, bazı sanıklar hakkında açılan davaların zaman aşımına uğramasına üzüldüklerini, kararı istinafa taşıyacaklarını kaydetti.

Dava süreci

İzmir Barosu avukatlarından Ergün Bademci, 2009 yılında 32 müvekkili adına 43 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bademci, müvekkillerinin ANMASAN, ESBİR, BESAŞ, ANMASAN MADENCİLİK, TÜTSAB şirketlerinin sermayedarları arasında bulunduğunu ve bu şirketlerin yöneticisi 43 kişi tarafından zarara uğratıldıklarını öne sürmüştü. Tekel Çalışanları Vakfı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da şikayetçi olmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 6 yıl süren soruşturmanın ardından 2015 yılında 14 şüpheli hakkında "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmış, soruşturma kapsamında sanık sayısı 17'ye yükselmişti.