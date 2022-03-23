Son dakika haber! İzmir'de genç kızın boğularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Haberler

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Son dakika haber! İzmir'de genç kızın boğularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

AA - Meriç Ürer - Güncel
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Son dakika haber! İzmir'de genç kızın boğularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın boğularak öldürülmesiyle ilgili annenin tutuklu, baba ve kardeşinin tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın boğularak öldürülmesiyle ilgili annenin tutuklu, baba ve kardeşinin tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklarla taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada Zeynep Vural'ın ablası F.Ö, tanık olarak dinlendi.

Kardeşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve "aklının gidip geldiğini" iddia eden F.Ö, "10 senedir psikolojik olarak zor zamanlar geçirdi. Son 2-3 yıldır ise tamamen bizden uzaklaştı. Benden habersiz Isparta'ya evime geliyordu. Birkaç gün kalıp 'Dayanamıyorum, size zarar verebilirim' diye geri dönüyordu." diye konuştu.

Öztürk, annesinin, kardeşinin iyileşmesi için elinden geleni yaptığını savundu.

Tutuklu sanık Vural ise adalete güvendiğini söyledi.

Vural'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuklu sanık için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun beklenmesine hükmetti.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de anne Ayşe Vural, kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Cesedin bulunması sonrası gözaltına alınan anne tutuklanmış, eşi ve oğlu hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Sanık Ayşe Vural, ilk duruşmada üzerinde "kızının, uyuşturucu parası nedeniyle yaşadıkları boğuşma sırasında poşeti ağzına bastırması sonucu öldüğü" yönünde ifade vermişti.

AA / Meriç Ürer - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Zeynep Vural, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Haberler

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