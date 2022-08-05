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Son dakika haber | İzmir'de, FETÖ hücre evinde yakalanan 3 eski üsteğmen tutuklandı

Son dakika haber | İzmir'de, FETÖ hücre evinde yakalanan 3 eski üsteğmen tutuklandı

Son dakika habere göre İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 eski üsteğmen tutuklandı.

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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 eski üsteğmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları belirlenen eski üsteğmenlerin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandıklarını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramada başka ülke adına düzenlenmiş 4 sahte kimliğin yanı sıra 6 bin 359 lira, 17 bin 965 avro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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