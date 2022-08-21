Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İzmir'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haber | İzmir'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Buca ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title