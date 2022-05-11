Son dakika haber... İzmir'de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşüp başından yaralanarak hayatını kaybeden kişinin bakıcılığını yapan kadın tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah saatlerinde Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki bir evde ikamet eden Sait Ali Büyükbaş'ın (65) ölümüne ilişkin gözaltına alınan bakıcısı G.B'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli polise verdiği ifadesinde bakıcılığını yaptığı Büyükbaş ile aralarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tartışma çıktığını söyledi. G.B, üzerine yürüdüğünü öne sürdüğü ve ittiği Büyükbaş'ın bu esnada yere düşüp başını çarptığını, durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini anlattı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.