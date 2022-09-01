Son dakika haber: İzmir'de çekiciyle çarpışan otomobildeki kadın öldü, 3 çocuğu yaralandı Güncel Haberler Son dakika habere göre İzmir'in Selçuk ilçesinde çekiciyle çarpışan otomobili kullanan kadın hayatını kaybetti, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Selçuk ilçesinde çekiciyle çarpışan otomobili kullanan kadın hayatını kaybetti, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Neslihan Evirgen'in kullandığı 45 HB 4515 plakalı otomobil, İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında, B.Y. idaresindeki 48 YY 625 plakalı çekiciyle çarpıştı. Savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi. Araçta sıkışan Neslihan Evirgen, AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Evirgen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çocuklar B.E. ve M.U.E. ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Münir Karaloğlu Selçuk İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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