Son dakika haber! İzmir'de Bir Yangın da Bergama'da Çıktı - Haberler

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Son dakika haber! İzmir'de Bir Yangın da Bergama'da Çıktı

ANKA - Güncel
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Son dakika haber! İzmir'de Bir Yangın da Bergama'da Çıktı

Son dakika haberlerine göre İzmir'de Çeşme'nin ardından bir yangın da Bergama ilçesinde çıktı. Makilik alanda çıkan ve bölgedeki bir süt tesisini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de Çeşme'nin ardından bir yangın da Bergama ilçesinde çıktı. Makilik alanda çıkan ve bölgedeki bir süt tesisini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bergama ilçesine bağlı Sagancı köyü mevkiindeki makilik alanda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgedeki bir süt tesisini de tehdit eden yangın için bölgeye 2 helikopter ve Selçuk'ta konuşlu olan uçaklar yönlendirildi.

ANKA / Güncel

Bergama Çeşme İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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