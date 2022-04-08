Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı

Son dakika haberler: İzmir'in Karabağlar ilçesinde Arif Kıvrak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Arif Kıvrak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturma sonucu dün yaşanan olayın şüphelisinin N.T. olduğu belirlendi.

Zanlı, bir parkta oturduğu sırada gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, Kıvrak'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olay

Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde dün, Arif Kıvrak'ın (52) annesiyle yaşadığı evden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirmişti. Vücudunda bıçak darbeleri bulunan Kıvrak'ın öldüğü belirlenmişti.

AA / Şafak Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

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