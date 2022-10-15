Son dakika haber! İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu mahalle bakkalı hayatını kaybetti. İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu mahalle bakkalı hayatını kaybetti. Mehtap Mahallesi'ndeki evde R.Ç. ile eşi arasında tartışma çıktı. Kadının akrabalarından N.Ö. araya girmeye çalıştı. N.Ö'ye tepki gösteren R.Ç, pompalı tüfeği alıp N.Ö'yü kovalamaya başladı. Evden çıkan N.Ö, mahalle bakkalına sığındı. R.Ç. ise pompalı tüfekle bakkal dükkanına ateş edip kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar, bakkalı işleten Ufuk Tıkız'a isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Tıkız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tıkız'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi. Şüpheli R.Ç, polis ekiplerince suç aletiyle yakalandı. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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