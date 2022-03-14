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Son dakika haber... İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörünü itfaiye kurtardı

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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Son dakika haber... İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörünü itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörü, başka bir vinç yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörü, başka bir vinç yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Bayraklı'da yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde vinç operatörü olarak çalışan 21 yaşındaki Meriç Demir, 50 metre yükseklikte rahatsızlandı.

Demir'in, durumunu şantiyedeki arkadaşlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir itfaiyesinde görevli paramedikler, Demir'in bulunduğu vince çıkarak ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri, Demir'i alana getirilen başka bir vinç yardımıyla yere indirmeyi başardı.

Sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Demir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haber... İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörünü itfaiye kurtardı

Son dakika haber... İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörünü itfaiye kurtardı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

İtfaiye, Meriç, İzmir, Güncel, Haberler

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