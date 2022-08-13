Son dakika haber... İzmir'de 2 Çocuk Annesi Kadın, Otobüs Durağında Beklerken Eşi Tarafından Öldürüldü Son dakika gelişmesine göre İzmir’in Dikili ilçesinde iki çocuk annesi 33 yaşındaki kadın, otobüs durağında beklediği sırada eşi tarafından öldürüldü. OBEN ULU İzmir'in Dikili ilçesinde iki çocuk annesi 33 yaşındaki kadın, otobüs durağında beklediği sırada eşi tarafından öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.30'da Dikili Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre otobüs durağında bekleyen kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı. Kadın, kaldırıldığı Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çevredeki bir güvenlik kulübesine girerek polisin gelmesini bekleyen zanlı gözaltına alındı. Kadının cenazesinin bugün Deliktaş Köyü'nde defnedileceği bildirildi. ANKA / Güncel Dikili İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... İzmir'de 2 Çocuk Annesi Kadın, Otobüs Durağında Beklerken Eşi Tarafından Öldürüldü - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.