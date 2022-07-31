Son dakika haber | İyi Partili Uğur Poyraz, Saldırıya Uğrayan Cemevini Ziyaret Etti… Akşener, Cemevi Dedesiyle Telefonda Görüştü

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bugün saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. Poyraz'ın ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cemevi dedesi Kazım Erbektaş ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Habib Şeker, bugün saldırıya uğrayan Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. Poyraz'ın ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cemevi dedesi Kazım Erbektaş ile telefonda görüştü. Akşener, Erbektaş ile görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini ileterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İYİ Parti, ziyareti sosyal medya hesabından; "Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Mamak İlçe Başkanımız Sayın Habib Şeker; Şah-ı Merdan Cemevi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrası Cemevi'ni ve Kazım Dede'yi ziyaret etti. Muharrem ayına girdiğimiz bu özel günde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz…" paylaşımı ile duyurdu.