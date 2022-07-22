Son dakika haber... İyi Parti Heyetinin Dinlediği Kapanan Sivas Demir Çelik Fabrikası İşçisi: "Bizi Çantada Keklik Görüp Kandıranlara Zamanı Gelince Sivas Halkı Olarak...

İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı başkanlığında milletvekili ve parti teşkilatından oluşan İYİ Parti heyeti, Sivas'ta; kapanan Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileriyle bir araya geldi. Fabrikada çalışırken sakatlandığını söyleyen bir işçi, "Gereken cevabı, bizi çantada keklik olarak görenlere, zamanı geldiğinde biz de Sivas halkı olarak veririz" dedi.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı başkanlığında milletvekili ve parti teşkilatından oluşan İYİ Parti heyeti, Sivas'ta; zam talepleri reddedildiği için grev yapan Kangal Termik Santrali işçilerini ziyaretinin ardından fabrikalarının kapatılmasından dolayı mağduriyet yaşayan Sivas Demir - Çelik Fabrikası işçileriyle bir araya geldi. Paçacı'ya; İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Celal Dağgez eşlik etti.

Cihan Paçacı, işçilere şöyle seslendi:

"Son 20 yılda bugüne kadar Türkiye'de, sanayi dediğimiz bütün fabrikalar satıldı. Hepiniz biliyorsunuz. Şeker fabrikaları satıldı, daha fazla şeker üretilmesi gerekirken maalesef o satılan fabrikaların arsaları konuta çevrildi. ve rant aracı olarak değerlendirilmeye başlandı. Bugün Türkiye şeker ithal eden bir ülke konumuna geldi.

Tabi, konumuz demir çelik. Konumuz, Sivas Demir Çelik. Demir çelik sektörü de özelleştirildi ve maalesef bugüne kadar yapılan özelleştirmelerde, özelleştirmenin amacına uygun bir sonuç hiçbir işlemde de alınmadı…

60 ay maaş alamayan, maaşı biriken çalışan arkadaşlarımız var. Allah'tan korkun. Beşli çete dediğimiz kişilerin milyar dolar vergilerini siliyorsunuz, tek kalemde; ama burada 60 maaş işçinin hakkını vermiyorsunuz. Bunların çözümsüzlüğü niyetle ilgilidir. Çözmeye niyetiniz varsa, derhal çözersiniz. Yoksa, mahkeme kararı dersiniz, kayyum dersiniz çözümsüzlüğü sürdürürsünüz.

İYİ Parti olarak biz sizin yanınızdayız. Çok büyük haksızlığa uğradınız ancak bu mağduriyetin kısa süre içerisinde, senelere sari olmadan çözülmesi gerekir. Bu tesis iyi çalıştı mı? Hayır çalışmadı. O zaman ver bu tesisi. Ver bu tesisi yeniden çalıştırırım gerekirse yeniden özelleştiririm. Ama devletin her şeyden önce bu tesise sahip çıkması lazım. Başı boş bırakılamaz. Sizin maaşlarınız, sizin özlük haklarınız bir kenara; ülkenin ciddi bir tesisi. Kendi haline nasıl bırakırsınız burayı. Biz konunun bilincindeyiz. Konunun önemine vakıfız. Burada sizlerin yanınızda olduğumuzu ve sizlerle beraber bu meselenin çözümünün takipçisi olacağımızı ifade ediyorum"

"BU DEVLETİ YÖNETEN, MAHKEMEYE BİR TELEFON ETSE BU İŞ ÇÖZÜLÜR"

Fabrikanın sorununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek telefonla çözebileceğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Celal Dağgez ise şunları söyledi:

"Sivas demir çelik ayrı bir olay. Yani Sivaslı iş adamı işte çorapçı, sanayici, demirci toplandı geldi ama burayı çalıştıramadılar. Bura sonra çalışamaz hale geldi. Devlette de büyük zararlar vücuda geldi. Tabi fabrikanın konumu itibarıyla da sıkıntılar var. Aşılmaz mı, aşılır… O zaman fabrika atıl hale gelince bir hemşerimiz ismini vermek istemiyorum, hisselerin çoğunu toplayarak fabrikayı Erol Evcil'e satmış. O zamanın parasıyla 5 milyon mu, 6 milyon dolar. Sonra onlar geliyorlar burada fabrikayı çalıştırırken Evcil grubuna bir operasyon oluyor, kara para işinden. Devlet Sivas Demir-Çelik ve İzmir Demir-Çelik fabrikalarına el koydu. Kayyum atandı ben o arada buradan gitmiştim. Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü yapmıştım, emekli oldum… Bu fabrikanın sorunu çözülür. Siz çalışırsınız, huzurlu olursunuz, Sivas esnafı buradan yararlanır. Ama devlet nedense ne KDV'nin peşine düşüyor ne SGK'nın peşine düşüyor. Bu devleti yönetenler Trump mektup yazdı diye Papaz Brunson'ı mahkeme kararıyla… 'Ben yaşadığım müddetçe, bu can bu tende olduğu müddetçe bu papazı kimseye vermem' diyen bu devleti yöneten, mahkemeye bir telefon etse, 'Nedir kardeşim bu Sivas'takiler perişan' dese bu iş çözülür."

"BİZİ KANDIRANLARA ZAMANI GELİNCE SİVAS HALKI OLARAK GEREKLİ CEVABI VERİRİZ"

Fabrikada çalışırken sakatlandığını söyleyen bir başka işçi ise şunları söyledi: "Varabileceğimiz bir sonuç istiyoruz biz artık. Yani bunun için, gereken cevabı, bizi çantada keklik olarak görenlere 2 gün sonra zamanı geldiğinde biz de Sivas halkı olarak veririz diye düşünüyoruz."

ANKA / Güncel