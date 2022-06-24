İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören düzenlendi

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından Altuğ Erbil, Arif Cez ve İlker Uçak için Yalova'da tören yapıldı.

Olayda yaşamını yitiren Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın naaşları, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasına getirildi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, hayatını kaybedenlerin yakınları ve mesai arkadaşlarının katılımıyla fabrika bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üzücü bir kazada çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi.

Onların ideal aile babası, örnek yönetici ve çalışma arkadaşları olduğunu belirten Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Hiç unutmayacağız, onları hep anacağız. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Helallik alınması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından cenazeler memleketlerine gönderildi.

Cuma namazı sonrası kılınacak namazların ardından Erbil'in cenazesi İstanbul'da, Cez'in naaşı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de toprağa verilecek.

Törene, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Aynı kazada yaşamını yitiren Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise İstanbul'dan uçakla gönderildiği Adana'da, Ceyhan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ile 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.