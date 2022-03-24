Son dakika haber! İtalya Başbakanı Draghi: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. - Haberler

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Son dakika haber! İtalya Başbakanı Draghi: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik.

AA - Barış Seçkin - Güncel
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Son dakika haber! İtalya Başbakanı Draghi:

Son dakika gelişmesine göre İtalya Başbakanı Draghi: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik.

İtalya Başbakanı Draghi: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında 3 ülke görüşeceğiz"

AA / Barış Seçkin - Güncel

Türkiye, Fransa, İtalya, Güncel, Haberler

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