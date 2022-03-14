Son dakika haber! İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle GSYH tahminini aşağı yönlü revize etti

İsviçre hükümeti, ülke ekonomisinin Ukrayna'daki savaş ve artan enflasyon nedeniyle daha önce beklenenden 0,2 puan daha az büyüyeceği tahmininde bulundu.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), Ukrayna'daki savaş da ülke ekonomisine yönelik tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Aralık 2021'de İsviçre ekonomisinin 2022 yılında yüzde 3 büyüyeceğini öngören SECO, bunu yüzde 2,8'e çekti.

Raporda, İsviçre ekonomisinin 2023'te ise yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü.

Yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşının ekonomik toparlanma hızını yavaşlattığına işaret edilen raporda, "Ukrayna'daki savaş, küresel ekonomi için büyük riskler oluşturuyor." denildi.

SECO raporunda, Rusya ve Ukrayna ile ekonomik bağların nispeten düşük seviyesi nedeniyle iki ülke arasındaki savaşın İsviçre üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı olacağı vurgulandı.

Raporda, "Bununla birlikte, ekonomi üzerinde önemli dolaylı etkileri görülebilir. Rusya ve Ukrayna'dan yapılan önemli ihracat kalemlerinin (enerji kaynaklarının yanı sıra bazı temel gıda maddeleri ve endüstriyel metallerin) küresel fiyatları yükseldi. Bu nedenle, küresel enflasyonist baskılar şimdilik yüksek kalacak. İsviçre Frangı'nın son zamanlardaki değer kazanması, İsviçre içindeki fiyat baskılarını sınırlamaya yardımcı oluyor, ancak İsviçre'de daha yüksek enflasyon oranları bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

SECO ekonomistleri bu yıl için enflasyon tahminlerini de yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a yükseltti.

SECO raporunda, enflasyonun özel tüketimi azaltacağı ve artan belirsizliğin de şirketlerin yatırımlarını baskılayacağı belirtildi.

Ülke ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6 genişlemişti.