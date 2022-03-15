Son dakika haberi: İSTİNAF OKTAR DAVASINDAKİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

İSTANBUL (DHA) - İSTANAF, yerel mahkemenin Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında verdiği kararı usulden bozdu. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kadar değişen oranlarda verdiği kararı inceledi.

MÜŞTEKİLERİN ŞİKAYETİ ALINMADAN KARAR VERİLDİ

HATALI DEĞERLENDİRME KURULDU

ADNAN OKTAR'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

İstinaf, dosyayı usulü eksikliklerin giderilmesi için yeniden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel