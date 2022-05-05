Son dakika haberleri | Thodex davasında tüm sanıkların tutukluluk hali devam etti

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen 1'i firari 6'sı tutuklu 21 sanığın davasında ara kararını açıklayan mahkeme, 6 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, firari CEO Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer'in de tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihinde görülmek üzere ertelendi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada tutuklu sanıklar Güven Özer, Serap Özer ve Cem Uzunoğlu savunma yaptı. Üç sanık da üzerlerine atılı suçlamayı reddetti. Firari sanık Faruk Fatih Özer'in avukatı sanıklara soru sormak istedi. Mahkeme başkanı, Fatih Özer'in noter aracılığıyla avukatına yetki vermediğini belirterek beyanının alınmasını reddetti. Sanık avukatlarından birisi söz alarak reddi hakim talep etti. Mahkeme heyeti, talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek reddi hakim talebini reddetti.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel