Son dakika haber! İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı tanıtım toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Yarımada'ya araç girişini sınırlandırmak ve girenlerden daha fazla ödeme almak gibi yöntemler planladıklarını söyledi.

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP) tanıtım toplantısı İPA Florya Kampüsü'nde yapıldı.

İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul SKHP'nin sürdürülebilir ulaşım türlerinin entegre şekilde geliştirilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

Programı Birleşik Krallık'ın Küresel Geleceğin Şehirleri Programı kapsamında, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü koordinasyonu, Arup yükleniciliği ve UN Habitat'ın stratejik danışmanlığında gerçekleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, "Bugün ulaşım sistemimiz içindeki dağılım yüzde 24 raylı sistem, yüzde 42 otobüs, yüzde 10 metrobüs, yüzde 22 minibüs, yüzde 2 deniz iken 2040 yılında yüzde 47 raylı sistem, yüzde 25 otobüs, yüzde 7 metrobüs, yüzde 17 minibüs ve yüzde 4 deniz olacak şekilde planlıyoruz." dedi.

Araçların, otobüs filolarının, metrobüslerin, Şehir Hatları bünyesindeki gemilerin elektrikli hale getirilmesi, elektrikli taksiler, deniz taksiler ile hidrojen esaslı otobüsleri hedefleyen çevreci vizyon hazırladıklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihi Yarımada'da UKOME kararları doğrultusunda düşük emisyon bölgesi hedeflerine odaklandık. Paris, Londra, Roma gibi metropollerde uygulanan ve kentin tarihi alanında emisyonu ve trafiği azaltmak için uygulamaları getiriyoruz. Tarihi Yarımada'ya araç girişini sınırlandırmak, girenlerden daha fazla ödeme almak gibi yöntemler planlıyoruz. Taksiler, turist otobüsleri, yük araçları Tarihi Yarımada'ya girmeye devam edecek ama özel araçlara kesinlikle sınırlamalar getireceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının inşasını sürdürdüğü 7 hatla birlikte toplam 17 raylı sistemin tamamlanacağını dile getiren İmamoğlu, 10 bin elektrikli bisikleti İstanbulluların kullanıma sunmak için ihale hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

İmamoğlu, projelerinin toplu taşıma ile arasındaki aktarmaların daha iyi hale getirilmesini, raylı sistemlerin, minibüslerin İstanbulkart'a entegre edilmesini, hat optimizasyonlarını, bilet ücretlendirmelerini, otobüs şeritlerini ve transfer merkezlerini kapsadığını belirtti.

"Hızray ile ilgili yakında lansman yapacağız"

Kentin kuzey-güney aksındaki metro hatlarını ve İstanbul'u doğudan batıya bağlayacak Hızray'ın "yıldız" projeleri olduğunu ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hızray ile ilgili yakında bir lansman yapacağız. Özetle sizlere şunu söylemek isterim, bu ekspres hattımız sade İstanbul'u bir uçtan diğer uca bağlamayacak, aynı zamanda İstanbul'un 3 havaalanını da birbirine bağlayacak. Yaklaşık 6 milyar dolara mal olacak bu projenin ihale hazırlık dokümanları yıl sonuna hazır edeceğiz. Önemle ifade etmek isterim ki biz eninde sonunda Atatürk Havalimanı'nın da heba olmasına izin vermeyeceğiz. Bu milletin cebinden çıkmış olan 30 milyar dolarlık büyük bir milli servetin heba edilmesine, onca kaynağın israf edilmesine izin vermeyeceğiz."