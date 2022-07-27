İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE HASTANE ÖNÜNDE TEKME TOKAT VE TERLİKLE KAVGA - Haberler

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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE HASTANE ÖNÜNDE TEKME TOKAT VE TERLİKLE KAVGA

SULTANGAZİ'DE darp edildiğini öne süren kadın şikayetçi olduğu kadınlarla hastane önünde tartıştı.

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SULTANGAZİ'DE darp edildiğini öne süren kadın şikayetçi olduğu kadınlarla hastane önünde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların birbirlerine tekme, tokat ve terliklerle saldırdıkları kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de, geçen pazar günü iki grup kadın arasında tartışma yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflardan biri, tartıştığı kişilerin kendisine saldırdıklarını ve darp ettiklerini öne sürerek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, darp raporu almak için kadını Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil servis önüne gelen karşı taraf, darp etmedikleri halde kendilerinden şikayetçi olduğunu iddia ettikleri kadının hastaneden çıkmasını bekledi. Hastanedeki işlemlerin ardından polis merkezi amirliğine götürüleceği sırada şikayetçi kadın ile dışarıda bekleyen karşı grup sözlü tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polislere rağmen kadınlar tekme, tokat ve terlikleriyle birbirlerine saldırdı. Polis, güçlükle ayırdığı iki tarafı da karakola götürdü. O anlar ise hastane önünde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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