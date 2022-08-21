Son dakika haber! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de gürültü nedeniyle sonlandırılmak istenen düğündeki bazı davetlilerin taşlı sopalı saldırısına müdahale için kullanılan biber gazından etkilenerek şehit olan bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

ŞİŞLİ'de gürültü nedeniyle sonlandırılmak istenen düğündeki bazı davetlilerin taşlı sopalı saldırısına müdahale için kullanılan biber gazından etkilenerek şehit olan bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şehit bekçi için Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlenecek.

Şişli'de dün gece geç saate kadar devam eden bir düğünü sonlandırmak için gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile bazı davetliler arasında tartışma çıktı. Bekçilere, taş ve sopalarla saldıran bazı davetlilere müdahale edilirken, biber gazı kullanıldı. Bu sırada bekçi Oltan Koca, biber gazından etkilenerek fenalaştı. Olayda 4 bekçi de hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki çocuk babası olan Koca'nın cenazesi bugün ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koca için Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde saat 14.00'de tören düzenlenecek.