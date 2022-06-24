Son dakika haber! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAYINPEDER CİNAYETİ KAMERADA - Haberler

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Son dakika haber! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAYINPEDER CİNAYETİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAYINPEDER CİNAYETİ KAMERADA

Son dakika haberi... ŞİŞLİ'de, boşanma aşamasında husumet yaşadığı kayınpederi Mahir Sertçelik'i öldüren Ersin Sertçelik, adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'de, boşanma aşamasında husumet yaşadığı kayınpederi Mahir Sertçelik'i öldüren Ersin Sertçelik, adliyeye sevk edildi. Kayınpederini öldürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde dün saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce evlendiği amcasının kızıyla boşanmak üzere olan Ersin Sertçelik ile amcası Mahir Sertçelik arasında bir süre önce husumet başladı. Amca ile yeğen arasındaki husumet, birlikte çalıştıkları iş yerinde yaşadıkları tartışmalarla daha da büyüdü.

Ersin Sertçelik, kayınpederi de olan amcasıyla bugün de telefonla yaptıkları tartışmanın ardından otomobiline binerek, izinli olmasına rağmen iş yerine geldi. Yeğen Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen amcasına otomobille çarparak yere düşürdü. Elinde pompalı tüfekle otomobilinden inen Ersin Sertçelik, yerden kalkarak kaçmaya çalışan Mahir Sertçelik'e 5 el ateş etti. Ersin Sertçelik, daha sonra otomobiline  binerek kaçtı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mahir Sertçelik'i ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Amca Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mahir Sertçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, amcasını vurduktan sonra kaçan Ersin Sertçelik'i, Kağıthane'deki evinde yakaladı. Sertçelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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