Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı

ŞEHİT aileleri Edirnekapı Kara Şehitliği'nde iftarda bir araya geldi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Kara Şehitliği'nde şehit yakınlarına iftar programı düzenledi. İftar programına katılan çok sayıda şehit yakını, şehitlikte Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, "Maneviyatı çok yüksek bir yerde şehit ailelerimizle birlikte iftar programı düzenledik. İstedik ki ailelerimiz çocuklarıyla evlerinde yapamadıkları iftarı böyle manevi bir ortamda yapsınlar" dedi. 2019 yılında Şırnak'ta bomba imha edeceği sırada bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, "Esma Çevik'in annesiyim. Çok gururluyum. Kadın bomba imha uzmanıydı kızım. Şırnak'ta bomba imha ederken şehit oldu. Gurur duyuyorum ama çok yanıyorum. Çok acı. Meltem hanıma da çok teşekkür ediyorum. Bizleri unutmadığı için" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel