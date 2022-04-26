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Son dakika... İstanbul merkezli 5 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kripto para dolandırıcılığı operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 zanlıdan 8'i yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kripto para dolandırıcılığı operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 zanlıdan 8'i yakalandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvuran A.A, Bakırköy'de maaş aldığı bankadan tanıdığı H.Z'nin tavsiyesi üzerine irtibat kurduğu bir kişinin yönlendirmesiyle kripto para borsasında hesap açtığını, bu kişinin kendi adına satın alma yapması için de uzaktan erişim programı yüklediğini anlattı.

A.A, bu kişinin o dönemde toplam 7 milyon 500 bin lira değerinde olan 12,77 Bitcoin satın aldığını ve daha sonra bilgisi dışında hesabındaki kripto paranın farklı hesaplara aktarıldığını iddia etti.

Yapılan teknik çalışmalar sonrası İstanbul, Ankara, Eskişehir, Gaziantep ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 8'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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AA / Güncel

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